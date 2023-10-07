Звезда греческих экранов 60-х годов упала с лестницы и разбилась насмерть

В Афинах скончалась актриса и певица Мэри Хронопулу, которая была звездой греческих экранов 60-х годов. Знаменитость попала в реанимацию после падения с лестницы. Полученные ей травмы оказались смертельными, передает Ta Nea.

Актриса умерла накануне, 6 октября, на 91-м году жизни. После неудачного падения с лестницы она была доставлена в больницу. Пожилой женщине пришлось перенести интубацию трахеи. Несмотря на старания медиков, спасти возрастную пациентку не удалось — она скончалась в реанимации из-за тяжелых травм.

Хронопулу родилась в 1933 году. Девушка окончила школу при Национальном театре и стала выступать в танцевальных коллективах. Ее профессиональная карьера началась с конца 50-х годов.

Фильмография Хронопулу насчитывает не менее шести десятков картин. Наибольшую популярность актрисе принес фильм «Красные фонари».

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