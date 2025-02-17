Звезда сериала «Друзья» умерла после травмы головы

Сыгравшая в сериале «Друзья» актриса Лесли Чарлсон умерла накануне своего 80-летия. Как сообщает зарубежный портал People, женщина скончалась из-за последствий травмы головы.

Информацию о причинах смерти журналистам дали в департаменте судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес. Кроме последствий травмы, у Лесли были астма, артрит, мерцательная аритмия и заболевание головного мозга. Как именно актриса получила повреждение головы, не сообщается.

Женщина начала свою карьеру в 1960- годах. На ее счету около шестидесяти работ. Она снималась в популярных шоу «Друзья» и «Дарма и Грей».

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