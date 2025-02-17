Актриса из сериала «Доктор Кто» Майя Вульф умерла в возрасте 72 лет
© Freepik
Актриса из сериалов «Доктор Кто» и комедийной драмы «Прощайте, привычки» Майя Вульф скончалась в возрасте 72 лет. Причины ее смерти не уточняются.
О смерти кинозвезды сообщается в соцсетях сериала.
«Майя много раз появлялась на телевидении в таких сериалах, как „Профессионалы“, „Бержерак“ и „Доктор Кто“. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям в это трудное время», — сказано в некрологе.
Вульф сыграла за свою 20-летнюю карьеру в самых крупных ТВ-шоу. Наибольшую популярность ей принесла роль в первом сезоне «Прощайте, привычки».
Поклонники Майи опечалены ее уходом из жизни.
«Очень грустные новости. Она сыграла замечательную роль в замечательном эпизоде. Покойся с миром, Майя», — написали они, что эпизод с ее участием был один из лучших за историю сериала.
Ранее после борьбы с раком умер актер фильма «Все везде и сразу» Бифф Уифф. При жизни он вел личный блог, в котором рассказывал о лечении.