Актриса из сериала «Доктор Кто» Майя Вульф умерла в возрасте 72 лет

Актриса из сериалов «Доктор Кто» и комедийной драмы «Прощайте, привычки» Майя Вульф скончалась в возрасте 72 лет. Причины ее смерти не уточняются.

О смерти кинозвезды сообщается в соцсетях сериала.

«Майя много раз появлялась на телевидении в таких сериалах, как „Профессионалы“, „Бержерак“ и „Доктор Кто“. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям в это трудное время», — сказано в некрологе.

Вульф сыграла за свою 20-летнюю карьеру в самых крупных ТВ-шоу. Наибольшую популярность ей принесла роль в первом сезоне «Прощайте, привычки».

Поклонники Майи опечалены ее уходом из жизни.

«Очень грустные новости. Она сыграла замечательную роль в замечательном эпизоде. Покойся с миром, Майя», — написали они, что эпизод с ее участием был один из лучших за историю сериала.

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