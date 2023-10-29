Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри предсказал свою смерть

Известный американский актер Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно. После случившегося поклонники звезды сериала «Друзья» обратили внимание на последний его пост в социальных сетях. Он, по мнению людей, оказался пророческим, пишет ladys.media.

Шесть дней назад на странице актера в одной из социальных сетей появился пост: он состоял из фотографии, на которой было изображено джакузи, а также подписи.

«Теплая вода бурлит вокруг тебя — тебе хорошо?», — подписал публикацию Перри.

Сегодня ночью, 29 октября, Мэттью обнаружили мертвым дома. По некоторым данным, артист мог утонуть как раз таки в джакузи. В связи с этим фанаты поспешили отметить, что последняя запись Перри в социальных сетях была пророческой.

Известность актеру принесла роль Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Помимо этого проекта, Мэттью также сыграл в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь», «Танго втроем», «Мошенники» и многих других.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы театра и кино Моник Кретюр. В этом году ей исполнилось 92 года.