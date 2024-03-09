Раскрыта причина смерти 28-летнего бодибилдера Кимака после победы на чемпионате

Причиной смерти известного екатеринбургского бодибилдера Дмитрия Кимака через два дня после завоевания кубка чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал» могла стать бессимптомная болезнь. Об этом сообщили родственники 28-летнего спортсмена.

По словам сестры бодибилдера Екатерины Ракитиной, у него могло не выдержать сердце из-за пережитого перед соревнованиями стресса и нагрузок.

«Возможно, у него было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. Организм чист, никаких веществ в организме моего брата не было», — заверила женщина в беседе с порталом Ura.ru.

Дмитрий был известен как фитнес-тренер и владелец собственного блога, где он вдохновлял подписчиков своим личным примером, рассказывая о своих восьми годах тренировок, которые превратили его в чемпиона профессиональных соревнований.

Кимак внезапно скончался 3 марта. Спортсмен чувствовал себя хорошо и планировал отправиться отдыхать вместе с девушкой. По словам близких, он находился дома, внезапно упал и отключился.