Умер 92-летний румынский и венгерский актер Дьёрдь Барко

Умер румынский и венгерский актёр Дьёрдь Барко. Ему было 92 года. Информацию о смерти артиста подтвердили в Национальном театре Печа, где артист служил долгие годы и сыграл в 800 спектаклях.

Как пишет издание Origo, причина смерти Барко не уточняется. Информация о дате прощания и месте захоронения не приводится.

Барко начал сниматься в кино в 1970-х годах. Он стал известен поле роли в культовом проекте «Солнце ацтеков» с Морицом Бляйбтройтом и работе в саге Белы Тарра «Сатанинское танго», которая в 1994 году взяла приз Берлинского Международного кинофестиваля.

Кроме того, зрители полюбили Барко за ролии в сериалах «Алхимик и дева», «Мальчики Витман», «Последнее лето», «Томаш и Юли» и других.

Ранее американская актриса, певица и танцовщица Чита Ривера умерла в возрасте 91 года. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.