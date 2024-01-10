Звезда «Люди Икс» умер от рака

Актер из «Люди Икс: Дни минувшего будущего» Адан Канто умер в 42 года после того, как у него нашли рак. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Представители артиста сообщили, что Канто скончался после тяжелой борьбы с раком аппендикса.

В заявлении говорится: «Адан обладал глубиной духа, которую по-настоящему знали немногие. Те, кто увидел это, изменились навсегда».

Адан Канто, также известный по участию в сериалах «Выживший» и «Нарко», играл роль Армана Моралеса в сериале «Уборщица» в течение двух сезонов. Его талант также проявился в таких проектах, как «Люди Икс: Дни минувшего будущего», а также в сериалах «Последний кандидат» и «Последователи».

Родившийся в Мексике и выросший в Техасе, Канто также был певцом, гитаристом и режиссером. В 2014 году он снял свой первый короткометражный фильм под названием «До завтра», а в 2020 году сыграл в вестерне «Выстрел» с Тео Росси в главной роли.

Адан Канто оставил свою жену и творческого партнера Стефани Энн Канто, а также двоих детей: трехлетнего мальчика и годовалую дочку.

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