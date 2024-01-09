Умер писатель Марк Харитонов: тело нашла дочь

В Москве умер выдающийся писатель и лауреат премии «Русский Букер» Марк Сергеевич Харитонов. Ему было 86 лет.

По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, дочь писателя обнаружила его тело в его квартире рано утром. Предварительной причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность. Более точные детали смерти будут установлены экспертами после вскрытия.

Марк Харитонов — российский писатель и поэт, известный своими десятью повестями, семью романами, четырьмя сборниками рассказов, шестью сборниками эссе и двумя сборниками стихов. Он также получил французскую литературную премию за лучшую иностранную книгу в 1997 году и премию «Русский Букер» за свой роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» в 1992 году.

Творчество Харитонова охватывает различные жанры и стили, его произведения переведены на множество языков, включая английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский. Кроме того, как переводчик, он специализировался на творчестве немецких классиков, таких как Томас Манн, Стефан Цвейг, Франц Кафка, Герман Гессе и другие.

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