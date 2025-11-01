Звезда комедии с Джеки Чаном «Победители и грешники» Стэнли Фун умер в 80 лет

На Тайване скончался гонконгский актер и режиссер Стэнли Фун, получивший известность после съемок в комедийных боевиках. Ему было 80 лет.

Информацию о кончине артиста подтвердило издание South China Morning Post.

Наибольшую известность актеру принесла культовая комедия 1983 года «Победители и грешники», где он снимался вместе с Джеки Чаном. Успех первой ленты породил несколько успешных сиквелов, снятых в последующие годы.

Карьера Стэнли Фуна в кино началась в 1967 году на гонконгской киностудии. За долгие годы работы в кинематографе он принял участие в 135 фильмах, а в 10 картинах выступил в качестве режиссера. В 1989 году актер переехал на Тайвань, где прожил до конца жизни. По свидетельствам близких, в последние годы Фун не любил вспоминать о своих ранних работах, принесших ему широкую популярность.

