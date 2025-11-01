В 72 года скончался французский актер Чеки Карио, звезда «Никиты» Люка Бессона

На 73-м году жизни умер французский актер Чеки Карио, сыгравший одну из главных ролей в фильме Люка Бессона «Никита». На его счету более 100 работ в кино. О его смерти пишет Deadline.

Также кончину артиста подтвердила его супруга, актриса Валери Керузоре, и их дети.

Карио родился 4 октября 1953 года в Стамбуле. В юном возрасте переехал с семьей во Францию. Стабильно сниматься начал в 1980-х годах, когда ему было 30 лет. За один из своих первых фильмов, «Весы» 1982-го года, был номинирован на премию «Сезар» как самый многообещающий актер.

Его звездный час настал в 1990-м году, когда сценарист и режиссер Люк Бессон пригласил его на ключевую роль сотрудника секретной правительственной организации, который наставляет наемную убийцу Никиту в исполнении Анны Парийо.

После этого, в 1990-х годах, Каро играл в основном второстепенные роли. ПРинял участие в таких проектах, как «Жанна д'Арк» «Плохие парни», картина о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном, «Пристрастие к любви», «Вавилон» и других.

В начале 2000-х продолжил свою карьеру и появился на экранах в кинолентах «Части меня», «Реквием по убийце», «Человек и его собака» и многих других. Далее актер сосредоточился на телевидении, играя в основном в сериалах. Среди них: «Войны с чудовищами», «Именем розы», «НольНольНоль», «Батист», «Нулевой сектор», «Без ограничений».

Роль детектива Жюльена Батиста в британском сериале «Пропавшие без вести» стала одной из самых известных. За нее он был номинирован на премию «Лучший актер мини-сериала» на фестивале в Монте-Карло в 2015 году.

