Боролась с лимфомой: во Франции умерла одна из величайших певиц всех времен

Во Франции скончалась на 81-м году жизни популярная певица и актриса Франсуаза Арди. В 2023 году она вошла в список 200 величайших певиц всех времен по версии американского журнала Rolling Stone.

Официальная причина смерти артистки не разглашается, однако известно, что с 2004 года она страдала от лимфомы – заболевания, связанного с озлокачествлением клеток иммунной системы. При данном нарушении в организме угнетается функционирование органов и тканей лимфатической системы – костного мозга, лимфоузлов и т.д.

В 2015 году после курса химиотерапии Франсуаза призналась, что чудом пережила тяжелый период болезни.

«Я не знаю, что заставило меня наконец вернуться к жизни», - говорила она в одном из интервью.

В 2019 году у Арди диагностировали новое онкологическое заболевание.

В марте 2024 года она объявила завершении карьеры, так как больше не могла петь.

В 1961 году Арди записала свой дебютный сингл, разошедшийся тиражом в два миллиона копий. В 1966 году Арди снялась в фильме «Большой Приз», роль стала для нее звездной и принесла широкую известность, сообщает BFMTV.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла на 46-м году жизни актриса Гала Самойлова, сыгравшая в сериале «Мажор 2».