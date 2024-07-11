Умер заслуженный артист России Юрий Шелепин

Умер заслуженный артист России и актер Юрий Шелепин, проработавший 40 лет в театре кукол «Теремок» в Вологде. Мужчине было 75 лет. Об этом сообщает портал Cultinfo.ru.

Знаменитость родился в 1949 году в Вологде и занимался в театральной студии при Доме пионеров. В 17-летнем возрасте он стал артистом «Теремка», а в 1985 году окончил Ярославское театральное училище. После этого стал постоянным актером театра кукол и сыграл более 300 ролей.

В его исполнении можно было увидеть таких героев, как: Царь («Царевна-лягушка»), Король Храбус («Две капельки невзгод» по У. Теккерею), дровосек Горан («Маленькая фея»), Айболит («О чем рассказали волшебники» С. Коростылева) и многих других.

Шелепин также считался «заслуженным Дедом Морозом», выходя в таком образе к детям в течение 30 лет! Он играл в популярных спектаклях и гастролировал по миру, был в Венгрии, Финляндии и США. Он был лауреатом смотра творческих достижений молодежи Вологды.

Кроме того, именно в «Теремке» артист встретил свою первую любовь Веру Николаевну, которая стала его судьбой. Они вместе выходили на одну сцену. С 2007 года актер уже не выступал, но регулярно приходил в гости.

О причинах смерти не сообщается, а прощание пройдет 12 июля в храме Андрея Первозванного.

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