Звезда фильма про Донбасс «Солнцепек» Игорь Лучихин внезапно умер после репетиции в театре

Умер на 63-м году жизни Игорь Лучихин. О его внезапной кончине сообщили в пресс-службе Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота.

В некрологе сказано, что перед смертью звезда драмы про Донбасс «Солнцепек» принимал участие в репетиции спектакля. На самочувствие он не жаловался. Однако уже вечером родственники актера рассказали о его уходе из жизни.

Причина смерти Игоря Лучихина пока неизвестна.

Отметим, что Лучихин служил во многих театрах. Он выходил на сцену перед зрителями в Ульяновске, Туле, Пензе. Но последние годы жизни жил и работал в Севастополе. Также он снимался в кино. В 2021 году он получил роль в фильме «Солнцепек», а спустя год в онлайн-кинотеатре состоялась премьера детектива «Дорога к дому», в съемках которой принял участие Игорь.

О дате и месте прощания с актером пока не сообщалось.

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