Звезда фильма «Небесные ласточки» Ольга Вардашева скончалась в возрасте 76 лет

Умерла легендарная эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева. Она более сорока лет была ведущей солисткой ленинградского «Мюзик-Холла», где и сообщили о ее кончине. Информация появилась на сайте петербургского театра.

Ольги не стало в возрасте 76 лет. Точная причина смерти не называется. Зрители помнят женщину не только как певицу, но и актрису. Она сыграла роли в таких советских кинохитах как «Небесные ласточки», «Шляпа», «Семь счастливых нот», «Сентиментальный роман» и другие.

Директор театра Юлия Стрижак и худрук Фабио Мастранджело выразили соболезнования родственникам и близким Вардашевой. По предварительным данным, церемония прощания и похороны пройдут в Северной Осетии, куда звезда переехала после завершения карьеры.

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