«Мне станет легче, если умру»: Вахтанг Кикабидзе предчувствовал свою смерть

Совсем недавно весь интернет облетела новость о смерти Вахтанга Кикабидзе. 84-летний мужчина долгое время боролся с серьезным заболеванием. Тем не менее на данный момент неизвестно, что стало причиной летального исхода. В честь памяти выдающегося деятеля искусств Ксения Собчак опубликовала последнее интервью с исполнителем песни «Мои года-мое богатство», которое они записали не так давно в Грузии.

Выяснилось, что незадолго до смерти звезда «Мимино» жаловался на ухудшение самочувствия, поэтому мужчина желал себе скорейшей смерти. «Три дня назад мне было очень плохо. Я сказал: "Господи, забери меня. Как - не волнует". Думал, мне станет легче, если умру. Единственное мое положительное качество — я не боюсь смерти», — высказался Вахтанг.

Несмотря на болезнь, Кикабидзе до последнего продолжал работать. По возможности знаменитость навещали его дети и внуки. Сам же мужчина признался, что он прожил красивую и счастливую жизнь.

Редакция «Passion.ru» выражает слова соболезнования всем близким и родным Вахтанга Кикабидзе!

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