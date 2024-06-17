Умер создатель кинокомпании «Телефильм» Юрий Мацюк

Умер кинопродюсер и создатель компании «Телефильм» Юрий Мацюк. Ему было 79 лет.

По данным РЕН ТВ, 16 июня мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая по вызову бригада «скорой помощи» не смогла помочь, врачи констатировали смерть.

Причина, по которой Мацюк ушел из жизни, не раскрывается. Данных о месте прощания и похорон нет.

Юрий Мацюк окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и с 1968 года работал в творческом объединении «Экран» Гостелерадио СССР.

Он выступил продюсером в 33 телепроектах, среди которых «Дронго», «Две судьбы», «Звезда эпохи» и другие.

Ранее в Латвии умер 100-летний актер из фильма «Матч состоится в любую погоду» Янис Кубилис.