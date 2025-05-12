Умерла актриса из «Следаков» и «Обручального кольца» Ольга Моховая

11 мая умерла актриса, сыгравшая в «Обручальном кольце» и «Следаках» Ольга Моховая. Ей было 54 года.

О смерти артистки сообщил Театр им. Моссовета, где она служила более 10 лет.

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Шок и боль... От нас ушла Ольга Моховая», - говорится в некрологе.

В театре актриса сыграла Марию Магдалину в «Иисус Христос – суперзвезда», Алену в «Шиворот-навыворот», Таню в «Заповеднике», Лицци в «Потопе» и много других ролей.

Помимо актерской работы, Ольга Моховая реализовала себя и в качестве режиссера-постановщика спектакля «Вдовий пароход», показ которого пройдет 22 июня. Представление решили посвятить памяти актрисы.

Ольга Моховая родом из Москвы. Во время учебы на экономическом факультете работала на киностудии «Мосфильм» в административной группе. Позже окончила Театральный институт им. Бориса Щукина. В 1993 году начала играть в Театре имени Моссовета.

В кино актриса появилась в нескольких проектах: «Обручальном кольце», «Следаках», «Кодексе чести» и многих других сериалах.

Помимо этого, Моховая озвучила мультсериал «Кенгуренок Рокко», который трижды был номинирован на «Оскар».

Ранее после инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев» Александр Гаврилов. Ему было 73 года.