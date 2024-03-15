Звезда фильма «Безумный Макс» погиб в автокатастрофе

85-летний актер Грант Пейдж погиб в автокатастрофе. Авария произошла 14 марта 2024 года. Об этом рассказал сын знаменитости. Подробности передает The Sun.

По данным издания, Грант был за рулем собственного автомобиля. Однако он не справился с управлением и въехал в дерево. На место ДТП прибыли экстренные службы, но реанимировать артиста уже не удалось. Он скончался.

Довольно тяжело смерть Пейджа воспринимают его сыновья. Их у него осталось четверо. Один из наследников Лерой признался, что всегда считал отца легендой. Также он подчеркнул, что актер прожил счастливую жизнь и был полностью всем доволен.

Отметим, что зрителям Грант Пейдж был известен благодаря ролям в проектах «Безумный Макс», «Человек из Гонконга», «Дорожные игры», «Ловцы смерти» и других.

Ранее умерла 93-летняя оперная певица и народная артистка СССР Ламара Чкония. Причина ее кончины не уточняется. Известно, что последние годы она жила в Грузии.