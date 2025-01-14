Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела при пожаре в Калифорнии

Актриса Дэлис Карри, прославившаяся благодаря роли в фильме «Братья Блюз», погибла при пожаре в Калифорнии. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на соцсети родственников артистки.

Останки 95-летней знаменитости обнаружили спустя несколько дней после того, как пожар уничтожил ее дом в Альтадене к северу от Лос-Анджелеса.

Правнучка артистки рассказала в своем микроблоге, что специалисты провели экспертизу и подтвердили личность погибшей. Она также опубликовала снимки полностью сгоревшего жилища Карри.

На этой неделе в Сети появляется масса фотографий и видео, на которых показаны последствия страшных пожаров в американском штате Калифорния — огонь распространяется с колоссальной скоростью и уже уничтожил множество жилых построек, а ущерб от катастрофы оценивается десятками миллиардов долларов. Особенно сильно пострадал Лос-Анджелес с пригородами, своих домов лишились некоторые голливудские звезды — среди них Мел Гибсон и Пэрис Хилтон.

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