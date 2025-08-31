Звезда Болливуда Прия Маратхе умерла в 38 лет после двух лет борьбы с раком

В Индии в ночь на 31 августа скончалась актриса Прия Маратхе. Ей было 38 лет.

Известно, что последние два года она страдала от рака и очень стеснялась своего вида, когда потеряла волосы. Сердце актрисы остановилось в 4 утра по местному времени в ее доме на Мира-роуд в Мумбаи, сообщает портал Mint.

По словам мужа артистки Шантану Моге, Прия перенесла операцию, но после этого чувствовала себя хорошо и даже вернулась к съемкам в сериале. Однако болезнь вернулась, и, несмотря на новые курсы лечения, её здоровье ухудшилось.

Прия Маратхе прославилась благодаря роли Моники Камат в сериале «Я пою только твою песню». Кроме того, она снималась в проектах «Священные узы», «Это счастье или нет», «Мне это очень нравится», «Теперь пусть будет веселье», «Мы научились жить», «Победа» и других.

Ранее в Индии скончался известный музыкант и актер Эрик Александр Озарио. В мае ему исполнилось 76 лет. Причиной смерти стал отказ почек, последние три недели артист провел в госпитале Мангалуру в тяжелом состоянии.