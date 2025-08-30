Музыкант Эрик Озарио умер из-за болезни почек через три месяца после 76-летия

В Индии скончался известный музыкант и актер Эрик Александр Озарио. В мае ему исполнилось 76 лет.

Причиной смерти стал отказ почек, последние три недели артист провел в госпитале Мангалуру в тяжелом состоянии. Он умер 29 августа, сообщает портал Mint.

Эрик Озарио в 1986 году основал международный центр наследия диалекта конкани в Мангалуру. Под его руководством Mandd Sobhann поставил более 2 тысяч спектаклей, создал более тысячи музыкальных композиций и выпустил 26 альбомов.

Главным достижением Озарио стала программа «Нирантари» с участием 1711 певцов из 44 групп, которые исполняли песни на языке конкани без остановки в течение 40 часов.

У Эрика Озарио остались жена Джойс, дочь Рашми Киран и сын Ритеш Киран.

Ранее в возрасте 95 лет умерла музыкант и композитор Жанна Колодуб.