Знаменитый российский диджей и радиоведущий Олег Гробовников погиб в результате несчастного случая

17 апреля не стало радиоведущего и диджея Олега Гробовникова. Ему было 62 года.

О смерти написало ИА InterMedia.

СМИ обратило внимание на заявление друзей Гробовникова в соцсетях – они рассказали о гибели известного радиоведущего. Отмечается, что смерть наступила в результате несчастного случая. Каких-либо подробностей не приводится.

Гробовников – уроженец Москвы, выпускник МГУ. Работал на радио «Юность», потом вел программы «Вечерний курьер» и хит-парад «Галактика». С конца 90-х перешел на «Радио Рокс».

8 апреля в Москве умер певец, бывший участник шоу «Голос», ведущий программы «Романтика романса» Евгений Кунгуров. Съемки передачи перенесли на осень.

Также отмечалось, будто проблемы у Кунгурова начались после работы с остеопатом. Певец жаловался специалисту на плохое самочувствие, но тот не только не помог, но и заблокировал номер.