Знал, что обречен: вскрылись подробности болезни артиста Алексея Веселкина

Российский радиоведущий, артист Алексей Веселкин внезапно умер на 64-м году жизни. Шоумен еще год назад знал, что ему осталось прожить недолго из-за выявленного рака.

29 марта ведущего программы «Царь горы» проводили в последний путь в Российском академическом молодежном театре. Затем заслуженного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Коллега Веселкина из радио «Маяк» Сергей Стиллавин признался, что Алексей узнал о своем диагнозе еще год назад: весной ему диагностировали четвертую стадию рака.

«Он был полон уверенности, что справится, что победит. И он победил, потому что врачи давали две-три недели. А прощаемся с ним мы только сегодня. Он распял эту заразу», — приводит слова друга покойного mk.ru.

Коллеги поставили в эфир радиостанции архивные записи с участием артиста в память о нем. Одна из коллег Алексея отметила, что теперь он не замолчит никогда.

Алексей Веселкин был женат на актрисе Татьяне Ушмайкиной, с которой он познакомился в 1988 году в РАМТе. В 1990 у них родился сын, которого назвали в честь отца, а спустя 10 лет супруги стали родителями дочки Анастасии.

Напомним, артист продолжал работать до последнего, несмотря на рак, хоть и это ему очень тяжело давалось.