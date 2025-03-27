Онкобольной Алексей Веселкин выходил в прямой эфир за несколько дней до смерти

Актер Алексей Веселкин, несмотря на рак, до последнего продолжал работать. Его крайний эфир на радио состоялся за несколько дней до смерти. Об этом сообщает aif.ru.

По данным СМИ, заслуженный артист России лечился от онкологического заболевания. Однако врачи не смогли помочь знаменитости, и 26 марта он скончался. Одна из слушательниц радио «Маяк» поделилась, что была шокирована печальной новостью, так как только недавно слышала в эфире Алексея.

«У меня шок… В выходные слышала Веселкина по „Маяку“, да, голос изменился, подумала, что простудился», — призналась женщина.

Коллега артиста Денис Николаев рассказал, что болезнь не мешала ему много работать. Алексей до последнего стремился в эфир и при этом, по его словам, «был великолепен».

Ранее умерла актриса и воздушная гимнастка Галина Шубарина. Ей было 86 лет.