Злоупотреблял алкоголем: в Москве нашли тело клавишника группы «Руки Вверх!»

В Москве скончался клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин, об этом сообщает ИА Регнум.

Тело 36-летнего музыканта обнаружил еще 5 октября его отец, композитор Дмитрий Капырин. Мужчина приехал в гости к сыну на улице Ельнинской и нашел его без сознания. Дмитрий пытался реанимировать музыканта, но было уже поздно.

Как рассказал источник, знакомый с происшествием, причиной смерти Капырина могла стать алкогольная зависимость.

«В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем», — сообщили журналистам.

Владимир Капырин начинал карьеру с группами «Харизма», «jazzmobile» Алины Ростоцкой и квартета народного артиста Алексея Кузнецова. Позже он присоединился к группе «Руки Вверх!», с которой гастролировал по всей России. Его отец участвовал в создании аранжировок для новых песен коллектива.

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