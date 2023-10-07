Музыкант Андрей Серебренников умер, купаясь на пляже

Андрей Серебренников, лидер рок-группы «Панки по пьянке», ушел из жизни. Музыкант утонул, отдыхая на пляже на Кубе.

Как сообщает Kp.ru, артист пошел плавать, но внезапно у него случился сердечный приступ. Он не смог выбраться из воды.

Серебренникову было 60 лет. У него остались две дочери и супруга.

Согласно словам друзей, музыкант имел образ «выпивохи» и скандалиста, однако это лишь маска. Он всегда был хорошим товарищем, приходившим на помощь, подчеркнул Павел Здравомыслов.

Напомним, что Андрей Серебренников давал концерты более 35 лет. Основанная вместе с Егором Рваным в середине 80-х годов группа «Панки по пьянке» является первопроходцем панк-рок музыки на Урале.

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