Жительница Турции умерла в 131 год: что известно о ее жизни

На юго-востоке Турции ушла из жизни старейшая жительница страны Ходи Гюркан. Ей, по словам родственников, был 131 год.

Женщина родилась 1 июля 1894 года и провела всю свою долгую жизнь в родном селе Бинекли. Она скончалась 30 июля у себя дома.

Ходи Гюркан стала свидетельницей грандиозных исторических событий: она застала времена Османской империи и жила в период существования Турецкой Республики.

Семейная жизнь долгожительницы была очень насыщенной: у нее было семеро детей, а впоследствии появились 110 внуков и множество правнуков. Проводить в последний путь свою знаменитую односельчанку собрались многочисленные родственники и жители Бинекли, пишет Turkiye Today.

Специалисты, изучающие феномен долголетия, полагают, что такая выдающаяся продолжительность жизни Ходи Гюркан может быть связана с генетической предрасположенностью, особенностями средиземноморской диеты, которой она придерживалась, а также традиционным образом жизни. Однако стоит отметить, что официального подтверждения ее возраста от Книги рекордов Гиннесса или других авторитетных организаций, занимающихся изучением долголетия, на данный момент нет.

Если информация о возрасте Ходи Гюркан верна, она могла претендовать на звание старейшего человека на планете. Сейчас этот титул принадлежит 116-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

До этого в Индии погиб самый старый в мире марафонец Фауджа Сингх. 114-летний бегун попал под машину в родной деревне.