Житель Волгоградской области отправился на СВО замаливать грехи и умер. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.

31-летний погибший отправился в зону СВО в июле 2024 года. Дома его ждали супруга, трое детей и 8-месячная дочь, которую он ни разу не видел.

До СВО мужчина занимался строительством, но летом прошлого года, находясь в местах лишения свободы во Фролово, решил отслужить по контракту.

«Все мы его отговаривали, но не смогли повлиять на его решение. Пошел он туда, чтобы замолить грехи перед детьми, чтобы у них было светлое будущее», — сказала жена погибшего.

Мужчина был стрелком-сапером штурмового взвода с позывным Китаец. 2 июля он ушел на боевое задание и с тех пор перестал выходить на связь.

«Это было его шестое задание. Три ранения. Каждый раз, когда эвакуировался, всегда помогал вытаскивать сослуживцев. Награжден медалью Суворова от 20 февраля», — сообщила супруга умершего.

