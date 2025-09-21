Восстановил десятки памятников советским солдатам: в зоне СВО погиб польский доброволец Ежи Тыц

Руководитель мемориального общества «Курск», доброволец из Польши Ежи Тыц погиб в зоне СВО. Траурную весть сообщило правительство Курской области в своем Telegram-канале.

Ежи Тыц родился в Польше в 1967 году. Служил военным артиллеристом, затем полицейским. После увольнения создал организацию «Содружество „Курск“», которая занялась восстановлением памятников советским солдатам в Польше. Под руководством Тыца привели в порядок десятки захоронений красноармейцам.

Из-за давления властей Польши переехал в Россию. В 2020 году его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

«На фронте он взял позывной „Зыгмунт“ и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», — говорится в некрологе.

