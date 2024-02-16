Жила с детьми и собакой в машине: умерла звезда латиноамериканских «мыльных опер»

Звезда латиноамериканских «мыльных опер» 1970−1990-х годов Нэнси Гонзалес ушла из жизни на 72-м году жизни. Причиной смерти актрисы стали проблемы с позвоночником.

На счет Гонзалес сотни сериалов «золотого века». В 70-х она приняла участие в таких проектах как: «Жертвоприношение женщины», «Моя Луисана», «Леонела», «Марта и Хавьер», «Мария Мария», «Метис», «Самая красивая», «Брюнетка Клара», «Росанхелика», «Караван», и других, пишет «Российская газета».

После судьба популярной венесуэльской актрисы сложилось печально. Ее карьера завершилась в нулевых, и из-за тяжелого материального положения Гонзалес пришлось жить со своими детьми и собакой в машине. Позже Нэнси все же помогли с жильем, после поднятого резонанса в СМИ.

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