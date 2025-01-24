«Женщину-кошку» Джослин Вильденштейн кремировали спустя 24 дня после смерти

Светскую львицу Джослин Вильденштейн, которую называли «женщиной-кошкой» из-за пристрастия к пластическим операциям, кремировали. Это произошло спустя 24 дня после ее смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония прощания с миллионершей прошла в столице Франции. Проводить ее в последний путь собрались близкие и друзья. Теперь прах женщины будет доставлен в Кению, где упокоены ее родители.

«Кения всегда занимала особое место в сердце Джослин, и поэтому ее последнее желание будет исполнено именно там», - пояснил возлюбленный Вильденштейн.

О смерти миллионерши стало известно 31 декабря. Джослин скончалась из-за легочной эмболии. Избранник женщины делился, что она не мучилась и ушла тихо во сне. Сам он узнал, что любимой больше нет, после пробуждения.

«Очень страшно лежать рядом со своей половинкой, с которой вместе 21 год, и готовиться встречать Новый год, но обнаружить ее холодной», - рассказывал мужчина.

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