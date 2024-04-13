Жена режиссера «Крестного отца» Элинор Коппола умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает aif.ru.

Элинор Коппола скончалась в минувшую пятницу, 12 апреля, в окружении семьи в своем доме в Калифорнии. Об этом рассказали члены семьи режиссера-документалиста. Причину смерти они не раскрыли. Копполе было 87 лет.

Элинор познакомилась со своим мужем Фрэнсисом Копполой на съемках фильма «Слабоумие 13» в 1962 году. Она работала помощником художественного руководителя, тогда как Фрэнсис дебютировал в качестве режиссёра с этим фильмом.

Пара расписалась в Лас-Вегасе в 1963 году, тогда же у них родился первый ребенок. Фрэнсис Коппола наиболее известен благодаря своей кинотрилогии «Крёстный отец» и фильму о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». Он является пятикратным лауреатом премии «Оскар».

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