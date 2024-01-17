Жена поэта Льва Рубинштейна не смогла прийти на прощание

Жена поэта Льва Рубинштейна не пришла на прощание с ним и записала видеообращение. На церемонии присутствовала дочь писателя Мария.

Как пишут «Ведомости», жена Рубинштейна не смогла прийти на панихиду – женщина плохо себя чувствовала.

Церемония проходила в ДК «Рассвет» - там поэт неоднократно выступал. Попасть на открытую часть панихиды хотели многие – очередь тянулась с улицы. Несколько сотен человек успели проститься с поэтом.

Среди знаменитостей были замечены художник Сергей Цигаль, экс-директор музея имени А.С. Пушкина Марина Лошак и другие.

Как уточняет «Царьград», на прощании многие читали произведения Рубинштейна. Присутствующая на церемонии дочь поэта Мария поблагодарила всех за то, что они пришли разделить с родственниками это горе.

«К сожалению, несколько дней назад папы не стало. Такое страшное происшествие, такая страшная катастрофа оборвала его жизнь», - высказалась дочь писателя.

Напомним, Рубинштейн умер 14 января – спустя несколько дней после того, как неподалеку от дома его сбила машина. Дочь поэта утверждала, что официального прощания не будет «ни в коем случае».