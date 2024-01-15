«Ни в коем случае»: семья Льва Рубинштейна решила не проводить официальное прощание

Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария сообщила, что официального прощания с ним не будет. Прощание состоится в закрытом режиме.

Подробности приводит сайт MSK1.RU.

«Никакого официального прощания ни в коем случае не будет», - сообщила Мария.

Решено, что родственники соберутся семейным кругом.

«Мы не зовем никаких посторонних людей», - поделилась она.

Напомним, Рубинштейн скончался 14 января – спустя 6 дней после того, как его сбила машина на пешеходном переходе. Поэту было 76 лет. ДТП произошло недалеко от дома писателя.

Первоначально о его смерти сообщили 12 января. Дочь опровергла информацию, назвав ее слухами. В тот день появилось сообщение, что Рубинштейн находится в коме.