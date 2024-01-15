18:41, 15 января 2024
1 мин.
«Ни в коем случае»: семья Льва Рубинштейна решила не проводить официальное прощание
Дочь Рубинштейна: официального прощания с поэтом не будет «ни в коем случае».
© Ivanov Sergey/East News
Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария сообщила, что официального прощания с ним не будет. Прощание состоится в закрытом режиме.
Подробности приводит сайт MSK1.RU.
«Никакого официального прощания ни в коем случае не будет», - сообщила Мария.
Решено, что родственники соберутся семейным кругом.
«Мы не зовем никаких посторонних людей», - поделилась она.
Напомним, Рубинштейн скончался 14 января – спустя 6 дней после того, как его сбила машина на пешеходном переходе. Поэту было 76 лет. ДТП произошло недалеко от дома писателя.
Первоначально о его смерти сообщили 12 января. Дочь опровергла информацию, назвав ее слухами. В тот день появилось сообщение, что Рубинштейн находится в коме.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:MSK1.RU
Автор:Лилия Караева
Новости партнеров
О чем говорят