Раскрыта причина внезапной смерти актера Пола Данана за час до суда о наркотиках

Причиной смерти 46-летнего британского актера Пола Данана, известного по роли Сола Патика в сериале «Холлиокс», стал несчастный случай. Он споткнулся в своем доме в Бристоле, неудачно упал и умер до приезда врачей.

Как сообщает Daily Mail, трагический инцидент произошел 16 января. Полицейские не обнаружили ничего криминального на месте происшествия.

«Не думаю, что кто-либо знал, что он был знаменит, до его смерти. Сейчас здесь его семья: нас попросили ничего не рассказывать о нем», — поделился с изданием один из соседей артиста.

Он также отметил, что видел скорую помощь, приехавшую на вызов, следом за которой прибыли правоохранители.

Известно, что Данан в роковой день собирался в суд по делу о хранении наркотиков и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Он обвинялся в нарушении закона в 2022 году.

Актер успешно боролся с наркотической зависимостью и вскоре должен был принять участие в реалити-шоу под названием Celebs Go Dating.

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