«Был не только любящим отцом, но и близким другом»: сын Романа Мадянова пришел проводить его в последний путь

Похороны 62-летнего актера Романа Мадянова проходят сегодня. На траурной церемонии журналистам удалось пообщаться с сыном покойной знаменитости Романом. По словам мужчины, его связывали с отцом не только родительские отношения, но и дружеские.

Маяднов-страший умер из-за онкологического заболевания. Врачи обнаружили у заслуженного артиста России рак легких. Весной этого года болезнь начала прогрессировать.

На похоронах отца Роман заявил, что случившееся стало для него полной неожиданностью, передает Telegram-канал Super.ru. Так, Мадяновых связывали не только отношения отца с сыном.

«Конечно, это очень неожиданная утрата. Папа был для меня не только любящим отцом, но и близким другом. Вряд ли когда-нибудь найдется такой же человек, как он», — поделился Роман.

Ранее сообщалось, что похороны Мадянова-страшего пройдут 27 сентября в Бронницах. Отпевание актера состоится в храме Архангела Михаила.