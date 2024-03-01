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Опубликовано 01 марта 2024, 11:17
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Жена актера Игоря Капатова раскрыла причину смерти супруга

Жена Игоря Капатова заявила, что он умер от осложнений после операции на сердце.
Жена актера Игоря Капатова раскрыла причину смерти супруга

© Freepik

Супруга актера Игоря Капатова, который более 10 лет озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», сообщила причину смерти мужа. Об этом пишет Regnum.

Жена 70-летнего артиста призналась, что Капатов страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной его кончины стали осложнения после проведения операции на сердце.

«Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить», — поделилась она.

Напомним, Игорь Капатов начал сниматься в кино после переезда в Москву в 2001 году. При этом наибольшую известность ему принесла роль Мишутки в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Вдобавок Капатов выступал в театре. Его самыми известными работами являются «Ночь перед Рождеством», «Ковбойская история» и «Дюймовочка».

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Источник:Regnum
Автор:Евгений Медведев
Теги:
смерть
актер
Артист