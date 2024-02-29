Умерла 31-летняя певица Кэтрин «Кэт» Дженис

Певица Кэтрин Дженис, известная как просто Кэт, умерла 28 февраля на 32-м году жизни. Об этом сообщили близкие артистки на ее странице в социальной сети.

Причиной ухода из жизни вокалистки стал рак. Осенью 2021 года она впервые узнала о своем заболевании, но лечиться не стала. Когда же состояние резко ухудшилось, она все-таки обратилась к врачу. Тогда ей поставили диагноз «саркома». Чтобы избавиться от злокачественных образований, Кэт проходила курс химиотерапии, а также лучевой терапии. На какое-то время это дало результат, но ненадолго.

10 января Дженис была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ее поместили в реанимацию. Тогда стало понятно, что певица не выживет. После выписки из больницы Кэт перебралась в хоспис. Перед смертью она написала трогательную песню, которую посвятила сыну, чтобы после ее ухода он мог получать деньги с ее творчества.

Близкие исполнительницы отметили, что в конце февраля Кэтрин умерла мирно. Рядом с ней находились все родные и друзья.

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