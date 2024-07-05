Жаловалась на «пожар» в груди: умерла 105-летняя москвичка Елизавета Супруненко

105-летняя ветеран войны Елизавета Супруненко умерла на даче от сердечного приступа. Перед этим она жаловалась на «пожар» в груди.

О смерти сообщает сайт mk.ru.

Супруненко накануне привезли из больницы – она восстанавливалась после инфаркта. Однако уже на следующий день женщине стало плохо. Она находилась на даче в Новой Москве.

После завтрака ветеран сообщила, что чувствует «пожар» в груди. Врачи не смогли спасти пенсионерку.

До самого лета долгожительница чувствовала себя хорошо, 9 мая встречала гостей. Однако в последний месяц женщина сильно сдала.

Супруненко родилась в 1918 году. В юности она занималась планеризмом, научилась стрелять, окончила курсы машинописи. Трудилась в машбюро Центробанка, потом машинисткой в НКВД. Во время войны занималась тем, что печатала списки раненых бойцов, прибывающих для лечения в санатории. Потом работала в Воениздате. Дослужилась до заведующей машинописным бюро Министерства морского флота.

Ранее сообщалось о смерти 77-летней народной артистки СССР Лианы Исакадзе.