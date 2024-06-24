Ни гроба, ни похорон: раскрыты подробности прощания с утонувшей при шторме в Сочи девушкой

Родители решили кремировать тело 20-летней дочери, унесенной в море в Сочи. Ее бабушке ничего не рассказали о трагедии – женщине сообщат, будто внучка уехала в Москву.

Об этом сайту Kp.ru рассказала знакомая семьи по имени Ольга.

По словам источника, тело кремируют в Ростове-на Дону. Родители погибшей в разводе, но вместе занимаются связанными со смертью дочери хлопотами.

Бабушка погибшей до сих пор не знает о случившемся – ее берегут от удара.

Ольга рассказала о позиции родных девушки. «Они сказали, что гроба не будет, для них Диана должна остаться живой. Ни похорон, ни отпевания, ни могилы», - сообщила собеседница.

Напомним, 16 июня девушка с парнем гуляла у моря после бара. Утром был шторм, и туристку затянуло в море тягуном. Тело нашли в нескольких километрах от места трагедии.