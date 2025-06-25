Здоровье драматурга в последнее время ухудшалось: писательница Ина Сезер ушла из жизни

Французская писательница, романистка, драматург и этнограф и автор песен Ина Сезер ушла из жизни. Причина ее смерти не называется.

Информация о кончине педагога появилась во французских СМИ, передает Российская газета. Подробности смерти Сезар не раскрываются, однако журналистам стало известно, что в последнее время ее здоровье постепенно ухудшалось.

Родители Ины — знаменитые деятели искусств во Франции. Эме Сезара, отец девушки, создал парижскую газету «Черный студент» и концепцию «негритюда», которая заключается в «единстве черной расы, порабощенной колониальной экспансией европейцев». На похоронах мужчины присутствовал президент страны Николя Саркози.

Мать Ины — Сюзанна Сезер. Она, как дочь и муж, была видной писательницей. Всего в семье Сезер воспитывались шестеро детей.

Ранее сообщалось о смерти известного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Аки Алеонга. Он скончался у себя дома в Калифорнии.