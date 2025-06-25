Актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Аки Алеонг умер на 91-м году жизни

22 июня в Лос-Анджелесе ушел из жизни известный актер, режиссер, продюсер, оператор и мастер боевых искусств Аки Алеонг. Ему было 90 лет.

По словам жены Алеонга, актер скончался дома в Калифорнии от осложнений, вызванных деменцией, пишет The Hollywood Reporter.

Родившись в 1934 году на Тринидаде и Тобаго, Алеонг переехал в Бруклин в 1949 году. Он дебютировал на телевидении в 1956 году и параллельно с актерской карьерой был вокалистом в нескольких музыкальных группах.

За 60-летнюю карьеру в кино и на телевидении актер сыграл более 150 ролей и получил около 90 наград.

Среди его самых известных работ — роли в сериалах «Беверли-Хиллз, 90 210», «Крутой Уокер», «Вавилон 5», а также в фильмах «Дракон: История Брюса Ли» и «Кабельщик».

Ранее умерла в 91 год итальянская актриса из сериала «Анна Каренина» Леа Массари, которая работала вместе с Микеланджело Антониони и Марио Моничелли.