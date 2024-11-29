«Здесь тебя не встретит рай»: умер народный артист Азербайджана Рафик Насиров

Художник-постановщик, работавший над десятками советских, азербайджанских и совместных проектов, Рафик Насиров ушел из жизни. Ему было 77 лет. О смерти артиста сообщил «Вестник Кавказа».

Насиров появился на свет в 1947 году. После окончания школы он поступил на архитектурный факультет Политехнического техникума. Также он отучился на архитектурном факультете Азербайджанского политехнического института.

В кино Насиров работал с 1969 года. В 80-х дебютировал как актер. За заслуги был удостоен звания «Народный артист Азербайджана». Помимо актерства, Рафик создавал картины. Так он причастен к съемке таких лент, как «Здесь тебя не встретит рай», «Семь красавиц» и «Украли жениха».

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