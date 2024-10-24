Опубликовано 24 октября 2024, 16:151 мин.
Зажало между кроватью и стеной: скончался близкий друг короля Великобритании Карла III
Друг короля Великобритании Карла III найден мертвым между кроватью и стеной.
© MANAUI FAULALO/AFP/East News
Скончался близкий друг короля Великобритании Карла III Ян Фаркуар, он был королевским конюшим. Мужчину нашли мертвым между кроватью и стеной.
Об этом сообщает mk.ru.
Трагедия произошла, когда Ян пытался встать с кровати. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Яна нашли в необычном положении – ноги мужчины оказались задраны над прикроватным столиком. Причиной смерти называют несчастный случай.
Ян был опытным охотником, но имел проблемы с алкоголем. Очень любил лошадей. Фаркуар служил конюхом при Елизавете II. Он сблизился с принцем Чарльзом, когда принц Уильям стал встречаться с его дочерью Роуз.
Ранее сообщалось, что король Карл III решил приостановить лечение от рака.
Источник фото:MANAUI FAULALO/AFP/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева