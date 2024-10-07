Король Карл III решил прервать лечение от рака: посоветовался с врачами

Король Великобритании Карл III приостанавливает лечение от рака. Врачи разрешили ему это сделать, так как появилась важная причина. Как сообщает Daily Mail, монарх хочет сделать 11-дневный перерыв для визита в Австралию и Самоа, куда отправится в конце октября.

По данным источника, у мужчины запланирован королевский тур. Карл отправится в Сидней и Канберру, после чего он сразу же полетит на Самоа, где примет участие во встрече глав правительств стран Содружества. Член королевской семьи советовался с врачами, которые разрешили ему прервать лечение, но он будет продолжать проходить обследования вплоть до отъезда. После он вернется и продолжит лечение.

Напомним, что в феврале 2024 года мужчина перенес операцию на предстательной железе. Именно тогда у него обнаружили рак. Несмотря на серьезный диагноз, Карл и его супруга Камилла продолжают заниматься важными делами. Даже во время тура они постоянно будут на встречах, а лишь один день выделят на отдых. Вместе с ними в поездку отправится выездной врач, но это является стандартной практикой для главы государства.

СМИ отмечают, что супруга мужчины рекомендовала ему не вести такую активную деятельность, но королевские эксперты говорят о том, что встречи и работа дают Карлу энергию. Ему психологически легче, когда он придерживается привычного распорядка.

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