Затравили перед смертью: актриса не стала утаивать горькую правду о гибели Василия Шукшина

Актриса Людмила Зайцева вспомнила последнюю встречу с писателем, кинорежиссером Василием Шукшиным. Буквально спустя две недели она узнала о его смерти.

Комментируя гибель, Зайцева сказала: «… В последний раз я увидела его счастливым, расслабленным. А потом я узнала, что буквально через две недели он умер. Затравили человека». Высказывание приводит сайт aif.ru.

Актриса встретилась с писателем в гостинице, куда Шукшин приехал вместе с Лидией Федосеевой-Шукшиной представлять фильм «Калина красная». Он похвалил актрису за роль в «Здравствуй и прощай» и попросил жену отдать все букеты, которые та держала в руках.

Шукшин находился «в добром настроении», хотя до этого «был очень подавлен» из-за запрета снимать фильм.

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