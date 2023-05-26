«Его убили»: озвучена правда в трагедии с Юрием Шатуновым

Певца Юрия Шатунова, который умер 23 июня 2022 года, могли убить. На этой версии смерти артиста настаивает продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Он поделился размышлениями перед скорой годовщиной смерти Шатунова. Разин отметил, что после убийства тело кремировали с целью замести следы.

«Я считаю, что его убили, ничто иное, и тело сожгли, чтобы никаких следов не было», - говорится в его видеообращении, которое приводит издание «Инфореактор».

Разин добавил, что ведущий Андрей Малахов соберет программу к годовщине смерти Шатунова, но продюсер не будет в ней участвовать.

Ранее мы писали, что за могилой исполнителя на Троекуровском кладбище бесплатно ухаживает его «брат» по детскому дому. Ни жену, ни детей он не встречал там ни разу.

Волонтер рассказал, что бывает на могиле едва ли не каждый день. Работы там хватает: приходится убирать мусор и очищать портреты от копоти.