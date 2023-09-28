Заслуженный деятель культуры РФ Заградская покончила с собой и оставила записку

В Москве покончила с собой этнограф и заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская. Женщине было 77 лет. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, после обнаружения ее тела была найдена предсмертная записка. В ней она говорила о мучениях и называла свою дочь – самой лучшей.

«Устала мучиться и мучить! Не плачьте! В моей смерти никого не вините!» – написала женщина.

Светлана Григорьевна родилась в 1946 году. Она посвятила всю свою жизнь изучению фольклора и культурно-просветительской деятельности. Заградская была не только кандидатом педагогических наук и руководила этнографическим объединением, но и участвовала в конкурсах казачьей песни. Композиция «Из-за горы камьяной голуби летают» в ее исполнении поразила зрителей и жюри фестиваля «Александровская крепость», где она стала лауреатом 2-й степени.

Заградская также была режиссером фильма «Сохрани и передай. Святки».

Ранее стало известно о смерти жены композитора культовой «Золушки» 1947 года Антонио Спадавеккиа. Лидии было 90 лет. На протяжении долгого времени она страдала из-за рака, и в итоге все-таки не справилась с болезнью. Ее тело нашли в квартире в Москве.