Заслуженный артист России Виктор Кондрашкин умер на 76-м году жизни

На 76-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Кондрашкин. О его смерти сообщает Telegram-канал Нижегородского отделения Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

Причины смерти артиста не уточняются.

Виктор Кондрашкин родился в 1950 году. Окончил Горьковское театральное училище. Более 30 лет актер проработал в Нижегородском ТЮЗе, где сыграл более 80 ролей.

В 1994 году Кондрашкину присвоили звание заслуженного артиста России. Актер был лауреатом множество премий — только за роль в спектакле «Голый король» И. Шварца он получил пять наград.

Прощание с артистом пройдет 6 августа в 12.00 в церкви на Новосормовском кладбище.

«Нижегородское региональное отделение СТД РФ выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Виктора Николаевича», — говорится в некрологе.

Ранее 81-летний актер из «Солнечного удара» Кирилл Кавадарков умер за несколько дней до своего дня рождения.