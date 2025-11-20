Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа умер на 63-м году жизни

Ушел из жизни заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа. Ему было 62 года.

О смерти Бебиа сообщил Sputnik Абхазия заслуженный артист республики Зураб Маршания.

Беслан Бебиа был известен как танцор и балетмейстер Государственного ансамбля «Шаратын», основанного его отцом, народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа. Карьера артиста началась в юном возрасте и продолжалась десятилетия. Он гастролировал по всему миру, включая Францию и Всемирный фестиваль в Тунисе.

«Он был воспитан в национальных традициях, вежливым и внимательным человеком, а как танцор — профессионалом в своем деле», — поделился воспоминаниями Зураб Маршания.

Беслан Бебиа также был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992−1993 годов. После службы он вернулся к творческой деятельности, занимаясь воспитанием новых поколений танцоров. С 1996 года занимал должность директора и балетмейстера ансамбля «Шаратын», был постановщиком известных хореографических композиций.

Ранее заслуженный деятель искусств РФ, гитарист Владимир Возный умер в возрасте 78 лет.